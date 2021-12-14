ЦБ может повысить ключевую ставку до 8,5% – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Крупнейшие российские банки ожидают повышения ключевой ставки в декабре до 8,5%, многие кредитные организации уже заложили такой параметр в свои продукты, увеличив ставки по кредитам и вкладам. Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению большинства экспертов, повышение процентной ставки с 7,5% на 1 процентный пункт является наиболее последовательным решением на фоне ускоряющейся инфляции – в ноябре она ускорилась до 8,4%.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил, что в настоящее время в России существенно замедляется потребительское кредитование, при этом россияне стали активнее скапливать свои средства на депозитных вкладах. Однако, несмотря на эти процессы, в стране сохраняется повышенный риск усиления инфляции.
"В ноябре инфляция составила 0,96 против 1,1% в октябре. За январь – ноябрь цены выросли на 7,5%. Мы ждем, что по итогам года инфляция превысит 8%, что станет максимумом с 2015-го. Это будет также выше прогнозов ЦБ (7,4–7,9%). Инфляционные ожидания населения в ноябре тоже существенно не снизились – 13,5 против 13,6% в октябре. Это близко к максимуму за последние четыре года", – пояснил Рапохин.
По информации главы центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, Центробанк уже подтвердил свои планы повысить ставку на 1 процентный пункт, чтобы вывести ключевую ставку в зону умеренно жесткой кредитной политики.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки в РФ. По ее словам, базовый сценарий регулятора не предполагает повышения более чем на 1 процентный пункт.
До этого Набиуллина заявила, что причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Для этого, по ее словам, необходимы более выгодные ставки по депозитам.
Ключевую ставку могут повысить в седьмой раз подряд
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