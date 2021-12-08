Путин не может посылать сигналы Центробанку – Песков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин не может давать Банку России распоряжения о повышении ключевой ставки, регулятор принимает такие решения самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что поручение Путина вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, данное правительству накануне, не может восприниматься как сигнал Центробанку о необходимости повышения процентной ставки.
"Владимир Путин не может дать указание повысить ставку <...>. Это решение принимает Центробанк, и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Также, по его словам, повышение процентной ставки не является единственным методом приведения уровня инфляции к целевым порогам.
7 декабря Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение инфляции в 2022 году до целевого уровня в объеме 4%. Президент подчеркнул, что повышение инфляции сегодня представляет наибольшую проблему для россиян и национальной экономики. Он отметил, что к концу ноября данный показатель достиг 8,4%.
Инфляция в РФ ускорилась до 8,38%
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