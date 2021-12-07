Путин поручил вернуть инфляцию в 2022 году к 4%

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Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение инфляции в 2022 году до целевого уровня в объеме 4%. Об этом сообщает RT.

Президент подчеркнул, что повышение инфляции сегодня представляет наибольшую проблему для россиян и национальной экономики. Он отметил, что к концу ноября данный показатель достиг 8,4%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти озабочены текущей высокой инфляцией в стране. По его словам, этот вопрос постоянно стоит в повестке дня президента и правительства и постоянно обсуждается. Песков добавил, что меры, принимаемые кабмином, позволяют не допустить резких скачков.

По данным Росстата, годовая инфляция в России ускорилась до 8,38%, потребительские цены с начала года выросли на 7,51%.