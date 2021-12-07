Минтруд подготовил предложения о дополнительных компенсациях инфляции для пенсионеров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения по дополнительной компенсации пенсионерам высокой инфляции в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Он напомнил, что федеральным бюджетом на 2022–2024 годы предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако в условиях нынешней инфляции этого мало.
В ноябре Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти вернутся к вопросу об индексации пенсий. Он подчеркнул, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции и данное правило строго выдерживалось с 2019 года.
Накануне Минтруд предложил оформлять единовременную выплату пенсионных накоплений через госуслуги. В министерстве напомнили, что человек может получить единовременную выплату, если ежемесячная выплата накопительной части составляет менее 5% от суммы страховой пенсии по старости и накопительной пенсии, рассчитанной на день ее назначения. Подать соответствующее заявление необходимо до начала выплат страховой пенсии по старости, поскольку накопительную пенсию могут получать женщины с 55 лет и мужчины – с 60.
Те, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, также смогут получить единовременную выплату накопительной части пенсии, если они достигли установленного возраста для соответствующего обращения.
С 1 января изменится порядок выплаты пенсии
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