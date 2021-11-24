Экономист перечислила льготы, которые положены одиноким пенсионерам в РФ

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Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что входит в систему господдержки одиноких пенсионеров в России. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам экономиста, господдержку одиноких пенсионеров можно разделить на две части – материальную и касающуюся соцобслуживания.
"Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, но такая поддержка практически идентична помощи прочим людям пенсионного возраста", – заявила Григорьева.
В частности, в такую поддержку входят компенсации за стационарный телефон, адресная социальная помощь, доплаты к праздникам, а также субсидии на оплату ЖКХ. Эксперт подчеркнула, что каждый российский регион вправе устанавливать свой перечень таких выплат.
Помимо этого, каждый одинокий пенсионер в России находится на социальном сопровождении, напомнила экономист. В частности, к таким гражданам несколько раз в неделю приезжает работник соцслужбы, чтобы помочь с домашними делами.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года поменяются правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Новые нормы позволят доставлять и выплачивать раньше срока пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации.
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