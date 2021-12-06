Минтруд предложил оформлять единовременную выплату пенсионных накоплений через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россияне смогут подавать заявки на единовременную выплату пенсионных накоплений через портал госуслуг, проект соответствующего приказа подготовил Минтруд.
"Эти выплаты не связаны с ежемесячной выплатой страховой пенсии. Речь идет о получении единовременной выплаты накоплений, которой могут воспользоваться граждане", – сообщается на сайте министерства.
В Минтруде напомнили, что человек может получить единовременную выплату, если ежемесячная выплата накопительной части составляет менее 5% от суммы страховой пенсии по старости и накопительной пенсии, рассчитанной на день ее назначения. Подать соответствующее заявление необходимо до начала выплат страховой пенсии по старости, поскольку накопительную пенсию могут получать женщины с 55 лет и мужчины – с 60.
Те, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, также смогут получить единовременную выплату накопительной части пенсии, если они достигли установленного возраста для соответствующего обращения.
"Ранее такой порядок был определен постановлением правительства России от 17 ноября 2021 года № 1969, гражданам была предоставлена возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме или через МФЦ, а в НПФ – в электронной форме. Сейчас соответствующие изменения вносятся в отраслевые приказы", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил пакет поправок, касающихся правил начисления и расчетов трудовых пенсий. Речь идет о двух категориях граждан – социально незащищенных людях, получающих пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также россиянах, чей трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости и есть недобор по пенсионным баллам.
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