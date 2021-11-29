Пособия по нетрудоспособности и беременности в РФ будут выплачивать автоматически

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о беззаявительном порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом говорится на сайте кабмина.

Таким образом, с будущего года все больничные листы будут оформлять только в электронном виде, а пособия по ним – начислять автоматически. Такой же порядок распространится и на выплаты пособий по беременности и родам, а также при рождении ребенка.

Этот механизм заработает за счет новых правил взаимодействия госучреждений и работодателей с Фондом социального страхования (ФСС).

Пособия будут выплачиваться напрямую из фонда, только теперь гражданам не придется подавать никаких заявлений и документов. Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в фонд от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информсистемы ЗАГС.

Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования, а уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю и самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг.

На основании полученных данных и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит ее. Если появится необходимость, для проверки сведений фонд может запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других госучреждений.

Ожидается, что новый порядок уменьшит объем бумажной работы для работодателей, избавит граждан от подачи заявлений и ускорит перечисление выплат.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим совершеннолетия, будут назначаться без подачи заявления. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение разместил Минтруд России.

