Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для некоторых категорий граждан – СМИ

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В Минтруде РФ подготовили пакет поправок, касающихся правил начисления и расчетов трудовых пенсий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Речь идет о двух категориях граждан – социально незащищенные люди, получающие пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также россияне, чей трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам. К этой категории относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
"Новшества коснутся не всех будущих и нынешних пенсионеров, а только тех, кто имеет право получить свои пенсионные накопления всей суммой сразу", – говорится в сообщении.
Кроме того, изменятся сроки получения единовременной выплаты – повторное обращение предусмотрено только через пять лет. Рассмотреть заявление ПФР должен будет в течении пяти дней.
Новые правила предусматривают также изменения формата взаимодействия граждан с представителями ПФР. Подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет в электронном виде через портал госуслуг. Предполагается, что обновленная процедура начнет работать после 1 июля 2022 года.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новое положение, предусматривающее наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.
Орлов подчеркнул, что россияне имеют право направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти, однако эти обращения не всегда рассматривают. В итоге, отметил он, граждане вынуждены защищать свои права в вышестоящих инстанциях, в прокуратуре, судах и других органах.
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