Экономист перечислила категории работников, имеющих право на досрочную пенсию

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Россиянам назвали категории работников, которые имеют право досрочно выйти на пенсию. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством "Прайм".
В частности, досрочный выход на пенсию предусмотрен для трудящихся на вредных и опасных работах, а также в горячих цехах. Кроме того, воспользоваться такой возможностью могут работники железнодорожного транспорта и метрополитена.
"Вторая категория работающих, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию по социальным мотивам, те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, но он все равно ниже общеустановленного. Это женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определенными заболеваниями", – сообщила экономист.
Досрочно выйти на пенсию также могут учителя и врачи, имеющие специальный стаж – от 25 до 30 лет. Кроме того, ранний выход на пенсию доступен для военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, космонавтов, летчиков-испытателей, а также чиновников федерального уровня.
Иванова-Швец добавила, что досрочный выход на пенсию предусмотрен законом для пострадавших в результате радиационных техногенных катастроф.
Ранее россиянам назвали три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут выплаты. Сообщалось, что надбавки будут начислены в автоматическом порядке.
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