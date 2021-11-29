В РФ предложили штрафовать за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

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В России предложили ввести штрафы за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров. Письмо с данным предложением на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.

В письме говорится, что россияне имеют право направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти, однако эти обращения не всегда рассматривают. В итоге граждане вынуждены защищать свои права в вышестоящих инстанциях, в прокуратуре, судах и других органах, отметил Орлов.

В материале говорится, что в действующей редакции КоАП РФ за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а в проекте новой редакции за такое нарушение уже предусмотрен штраф от 5 до 7 тысяч рублей.

"В связи с этим прошу вас при принятии новой редакции КоАП оценить целесообразность сохранения штрафа от 5 до 10 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста", – говорится в письме.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение МВД, министерствам и ведомствам создать рабочую группу по подготовке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с людьми старшего возраста. Меры должны включать создание горячей линии помощи данной категории граждан.

Рабочая группа должна быть сформирована к декабрю текущего года. Срок действия организации федеральной горячей линии – август 2022 года.

