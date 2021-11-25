Голикова поручила разработать меры по противодействию жестокому обращению с пожилыми

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение МВД, министерствам и ведомствам создать рабочую группу по подготовке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с людьми старшего возраста, сообщает ТАСС.

Меры должны включать создание горячей линии помощи данной категории граждан.

"МВД России совместно с Минпросвещения России, Минцифры России, Минтрудом России, Минздравом России, Роскомнадзором, Росмолодежью, заинтересованными членами совета и общественными организациями при участии Генпрокуратуры, Минюста России должны сформировать рабочую группу по разработке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми", – указано в протоколе.

Рабочая группа должна быть сформирована к декабрю текущего года. Срок действия организации федеральной горячей линии – август 2022 года.

Кроме того, министерству труда, членам и экспертам федерального проекта "Старшее поколение" было поручено подготовить инициативу по развитию инфраструктуры стационарного соцобслуживания, включая и использование инструментов государственно-частного партнерства также к августу 2022 года, и изучить предложения по планируемым лицензионным нормам к стационарным организациям соцобслуживания к маю 2022 года.

Ранее инцидент жестокого обращения с пожилой женщиной произошел в пансионате для пенсионеров в Мытищах. В Сети распространилось видео, на котором была запечатлена привязанная к кровати женщина.

На данный момент следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.