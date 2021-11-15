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Москва 24

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Происшествия

15 ноября, 22:21

СК проверит информацию о жестоком обращении с пенсионеркой в пансионате в Мытищах

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи проверят информацию о жестоком обращении с пожилой постоялицей пансионата для пенсионеров в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что ранее в ряде СМИ распространилось видео, на котором запечатлена привязанная к кровати постоялица дома престарелых.

"По данной информации по поручению руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова следственным отделом по городу Мытищи организовано проведение проверки", – отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, будут опрошены сотрудники и другие постояльцы пансионата. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Московской области между тем проверила заведение. Там выяснили, что в пансионате постоянно проживали 20 пожилых граждан. Как отмечает пресс-служба ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм.

"В настоящее время решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности по предоставлению социальных услуг по размещению лиц престарелого возраста в жилом помещении", –говорится в сообщении.

Информация о жестоком обращении с постояльцами направлена в межмуниципальное управление МВД "Мытищинское" для проведения процессуальной проверки, добавили в прокуратуре.

Ранее столичная прокуратура организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 9-летнему мальчику. В момент избиения матери мальчика дома не было. В медучреждение ребенка сопровождал отец, который обратился в полицию.

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