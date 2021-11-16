Управляющая пансионата в Мытищах ответила на слухи об издевательствах над пенсионерами

В СМИ распространилось видео, на котором запечатлена привязанная к кровати пожилая женщина. Ролик снят в одном из частных пансионатов для престарелых в подмосковных Мытищах. Опубликованным видео заинтересовались в СК, и сейчас следователи проводят проверку. Рассказываем подробности произошедшего.



Ложная тревога?

Фото: СК РФ

Скандал вокруг одного из частных пансионатов для престарелых в подмосковных Мытищах разгорелся после появления в СМИ ролика с привязанной к кровати пенсионеркой. Видео заинтересовало главное следственное управление СК РФ по Московской области, а также региональную прокуратуру.

"Установлено, что в частном жилом доме в городском округе Мытищи оказывались социальные услуги с круглосуточным проживанием более 20 престарелых граждан", – говорится в заявлении прокуратуры Московской области.





из сообщения прокуратуры Московской области В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности частного пансионата.

В свою очередь, старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее словам, они уже осмотрели пансионат и запросили необходимые документы, включая договоры с персоналом. Вместе с тем специалисты опросили постояльцев пансионата, которые были замечены на кадрах.





из сообщения ГСУ СК России по Московской области Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом-травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено.

По словам Ольги Врадий, 15 других жильцов пансионата также заявили, что персонал не делал ничего противоправного по отношению к ним. Для дальнейших разбирательств сейчас устанавливается местонахождение бывшей сотрудницы учреждения, которая опубликовала скандальный ролик.

Вместе с тем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.



Не кормят и держат силой?

Фото: СК РФ

Бывшая сотрудница частного пансионата Ольга, которая сняла ролики, готова сотрудничать со следствием, сообщает сайт "Комсомольской правды". По ее словам, пенсионеры якобы запуганы, поэтому не рассказали следователям об истязаниях.





Ольга бывшая сотрудница пансионата для пенсионеров в Мытищах Я проработала там месяц и собственными глазами видела, как пожилых людей избивают. Именно поэтому я сняла ролики, я знала, что по-другому это не остановить. Частный пансионат и раньше с успехом проходил все проверки. Бабули и дедули все скрывают от незнакомых людей в форме. Они боятся, что они уйдут, а им придется и дальше там жить.

Другие бывшие работники пансионата также заявили о жестком обращении с подопечными: за людьми якобы не ухаживали, их не кормили, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, одна из женщин устроилась туда работать и в первую неделю ничего необычного не замечала. Позже, когда она пыталась ухаживать за пожилыми, сотрудники якобы обвинили ее в наведении на новом месте своих порядков. По рассказам женщины, пенсионеры были в ужасном состоянии. Кроме того, постояльцев привязывали к кровати, чтобы они никуда не ходили, вспоминает экс-работница пансионата.





бывшая сотрудница пансионата для пенсионеров в Мытищах Они там в чесотке все, эти люди. Ногти не стрижены.

По ее словам, там же якобы орудуют и "черные риелторы", из-за которых половина бабушек осталась без своих квартир. Женщина добавила, что вызывала полицию, но все безрезультатно.

Эту информацию подтвердила и другая бывшая сотрудница. По словам женщины, привязанных пенсионеров не кормят и не дают им воды.





бывшая сотрудница пансионата для пенсионеров в Мытищах Это кошмар и ужас, что там творится. Я в фильмах ужасов такого не видела. У меня шоковое состояние.

Бывшая сотрудница добавила, что некоторые бабушки якобы в слезах звонили родным, но те никак не помогали разрешить ситуацию. Одна из пенсионерок после разговора с сыном плакала со словами: "Меня оставили здесь пожизненно", подчеркнула женщина.



"Всегда есть недовольные"

Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о насилии в доме престарелых в Мытищах

Управляющая частным пансионатом Наталья в интервью телеканалу "360" опровергла все заявления бывших сотрудников учреждения.





Наталья управляющая пансионатом Всегда есть недовольные. Люди живут тут годами. Родственники всегда приезжали, всех проверяли, и все было нормально. Сейчас, конечно, коронавирус, мы никого не пускаем.

Она также прокомментировала распространившийся в СМИ ролик с привязанной пенсионеркой к кровати. Наталья пояснила, что иногда с постояльцами приходится так поступать, поскольку те бывают неадекватными, проявляют агрессию. С ее слов, это делается для того, чтобы они сами себе не навредили. При этом Наталья указала, что такое происходит не постоянно, а, например, во время тихого часа.

"Все легли, и бабуля одна, которая в деменции, встала и пошла. Она кому-то спать не дает, кого-то толкает. Я нормальный человек. Моей маме 84 года. Никогда бы я этого (жестокого обращения. – Прим. ред.) не допустила", – говорит женщина.

Наталья добавила, что в октябре в пансионат без предупреждения с проверкой уже приезжала зампрокурора. Вместе с ней также прибыли представители Роспотребнадзора и пожарные службы. Со слов управляющей, они все проверили и ни у кого никаких вопросов не возникло.

Женщина напомнила, что речь идет о частном пансионате. Учреждению просто невыгодно плохо относиться к свои подопечным, поскольку от них зависит доход пансионата, заключила Наталья.