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Происшествия

19:04

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Управляющая пансионата в Мытищах ответила на слухи об издевательствах над пенсионерами

"Видела, как пожилых избивают": что известно о жизни в пансионате в Мытищах
происшествия

В СМИ распространилось видео, на котором запечатлена привязанная к кровати пожилая женщина. Ролик снят в одном из частных пансионатов для престарелых в подмосковных Мытищах. Опубликованным видео заинтересовались в СК, и сейчас следователи проводят проверку. Рассказываем подробности произошедшего.

Ложная тревога?

Фото: СК РФ

Скандал вокруг одного из частных пансионатов для престарелых в подмосковных Мытищах разгорелся после появления в СМИ ролика с привязанной к кровати пенсионеркой. Видео заинтересовало главное следственное управление СК РФ по Московской области, а также региональную прокуратуру.

"Установлено, что в частном жилом доме в городском округе Мытищи оказывались социальные услуги с круглосуточным проживанием более 20 престарелых граждан", – говорится в заявлении прокуратуры Московской области.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
из сообщения прокуратуры Московской области

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности частного пансионата.

В свою очередь, старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее словам, они уже осмотрели пансионат и запросили необходимые документы, включая договоры с персоналом. Вместе с тем специалисты опросили постояльцев пансионата, которые были замечены на кадрах.

Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом-травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено.
из сообщения ГСУ СК России по Московской области

По словам Ольги Врадий, 15 других жильцов пансионата также заявили, что персонал не делал ничего противоправного по отношению к ним. Для дальнейших разбирательств сейчас устанавливается местонахождение бывшей сотрудницы учреждения, которая опубликовала скандальный ролик.

Вместе с тем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

Не кормят и держат силой?

Фото: СК РФ

Бывшая сотрудница частного пансионата Ольга, которая сняла ролики, готова сотрудничать со следствием, сообщает сайт "Комсомольской правды". По ее словам, пенсионеры якобы запуганы, поэтому не рассказали следователям об истязаниях.

Я проработала там месяц и собственными глазами видела, как пожилых людей избивают. Именно поэтому я сняла ролики, я знала, что по-другому это не остановить. Частный пансионат и раньше с успехом проходил все проверки. Бабули и дедули все скрывают от незнакомых людей в форме. Они боятся, что они уйдут, а им придется и дальше там жить.
Ольга
бывшая сотрудница пансионата для пенсионеров в Мытищах

Другие бывшие работники пансионата также заявили о жестком обращении с подопечными: за людьми якобы не ухаживали, их не кормили, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, одна из женщин устроилась туда работать и в первую неделю ничего необычного не замечала. Позже, когда она пыталась ухаживать за пожилыми, сотрудники якобы обвинили ее в наведении на новом месте своих порядков. По рассказам женщины, пенсионеры были в ужасном состоянии. Кроме того, постояльцев привязывали к кровати, чтобы они никуда не ходили, вспоминает экс-работница пансионата.

Они там в чесотке все, эти люди. Ногти не стрижены.
бывшая сотрудница пансионата для пенсионеров в Мытищах

По ее словам, там же якобы орудуют и "черные риелторы", из-за которых половина бабушек осталась без своих квартир. Женщина добавила, что вызывала полицию, но все безрезультатно.

Эту информацию подтвердила и другая бывшая сотрудница. По словам женщины, привязанных пенсионеров не кормят и не дают им воды.

Это кошмар и ужас, что там творится. Я в фильмах ужасов такого не видела. У меня шоковое состояние.
бывшая сотрудница пансионата для пенсионеров в Мытищах

Бывшая сотрудница добавила, что некоторые бабушки якобы в слезах звонили родным, но те никак не помогали разрешить ситуацию. Одна из пенсионерок после разговора с сыном плакала со словами: "Меня оставили здесь пожизненно", подчеркнула женщина.

"Всегда есть недовольные"

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Управляющая частным пансионатом Наталья в интервью телеканалу "360" опровергла все заявления бывших сотрудников учреждения.

Всегда есть недовольные. Люди живут тут годами. Родственники всегда приезжали, всех проверяли, и все было нормально. Сейчас, конечно, коронавирус, мы никого не пускаем.
Наталья
управляющая пансионатом

Она также прокомментировала распространившийся в СМИ ролик с привязанной пенсионеркой к кровати. Наталья пояснила, что иногда с постояльцами приходится так поступать, поскольку те бывают неадекватными, проявляют агрессию. С ее слов, это делается для того, чтобы они сами себе не навредили. При этом Наталья указала, что такое происходит не постоянно, а, например, во время тихого часа.

"Все легли, и бабуля одна, которая в деменции, встала и пошла. Она кому-то спать не дает, кого-то толкает. Я нормальный человек. Моей маме 84 года. Никогда бы я этого (жестокого обращения. – Прим. ред.) не допустила", – говорит женщина.

Наталья добавила, что в октябре в пансионат без предупреждения с проверкой уже приезжала зампрокурора. Вместе с ней также прибыли представители Роспотребнадзора и пожарные службы. Со слов управляющей, они все проверили и ни у кого никаких вопросов не возникло.

Женщина напомнила, что речь идет о частном пансионате. Учреждению просто невыгодно плохо относиться к свои подопечным, поскольку от них зависит доход пансионата, заключила Наталья.

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