Россияне назвали размер достойной пенсии

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Жители крупных городов Российской Федерации приняли участие в опросе, посвященном размеру достойной пенсии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Ответы на вопросы анкеты показали, что уровень восприятия пенсии разнится в зависимости от возраста. Респонденты младше 24 лет заявили, что считают нормальной сумму в 35,8 тысячи рублей в месяц, в то время как россияне старше 45 лет оценили достойную пенсию в 45 тысяч рублей.

Средний показатель по РФ составил 43 тысячи рублей. Согласно данным аналитиков Superjob, это на 8% меньше, чем при аналогичном опросе в 2020 году.

Большинство респондентов подтвердили, что планируют работать и после выхода на пенсию – об этом заявили 28% россиян. Исключительно пенсионными деньгами готовы пользоваться 24% опрошенных. Также достаточно востребован вариант ответа, подразумевающий жизнь на сбережения (14%).

В России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты пенсии. Согласно новым регламентам, пенсии можно будет доставлять и выплачивать раньше срока на тех территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации.