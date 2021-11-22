Россияне назвали размер достойной пенсии

Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Жители крупных городов Российской Федерации приняли участие в опросе, посвященном размеру достойной пенсии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
Ответы на вопросы анкеты показали, что уровень восприятия пенсии разнится в зависимости от возраста. Респонденты младше 24 лет заявили, что считают нормальной сумму в 35,8 тысячи рублей в месяц, в то время как россияне старше 45 лет оценили достойную пенсию в 45 тысяч рублей.
Средний показатель по РФ составил 43 тысячи рублей. Согласно данным аналитиков Superjob, это на 8% меньше, чем при аналогичном опросе в 2020 году.
Большинство респондентов подтвердили, что планируют работать и после выхода на пенсию – об этом заявили 28% россиян. Исключительно пенсионными деньгами готовы пользоваться 24% опрошенных. Также достаточно востребован вариант ответа, подразумевающий жизнь на сбережения (14%).
В России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты пенсии. Согласно новым регламентам, пенсии можно будет доставлять и выплачивать раньше срока на тех территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации.
Россиянам рассказали, как изменится порядок выплаты пенсии с 1 января
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: