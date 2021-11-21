Правительство РФ направит более 1,1 млрд рублей на доплаты пенсионерам

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Правительство РФ выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам в регионах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Более 1,1 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данные средства получат 15 российских регионов с увеличившимся количеством граждан, которым положены социальные доплаты. В частности, речь идет о Ленинградской, Амурской, Новосибирской, Мурманской, Магаданской областях, Карелии, Бурятии, Якутии, Еврейской автономной области и Забайкальском крае.

В материале отмечается, что соответствующие доплаты получают неработающие пенсионеры с общим уровнем материального обеспечения ниже прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года меняются правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и социальной защиты. Новые нормы позволят доставлять и выплачивать раньше срока пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации. Для этого гражданину необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.