В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022 – 2024 годы, утверждающие величину прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения в целом по России в 2022 году составит 12 654 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для трудоспособных граждан – 13 793 рубля, для детей – 12 274 рубля.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит свыше 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам в регионах. Данные средства получат 15 российских регионов с увеличившимся количеством граждан с общим уровнем материального обеспечения ниже прожиточного минимума, которым положены социальные доплаты.