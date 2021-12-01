Годовая инфляция в России ускорилась до 8,38%

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Годовая инфляция ускорилась до 8,38%, потребительские цены с начала 2021 года выросли на 7,51% следует из данных Росстата.
При этом в период с 23 по 29 ноября 2021 года инфляция составила 0,46%, неделей ранее она находилась на уровне 0,2%.
Ранее в Банке России заявили, что годовая инфляция в России в октябре достигла 8,13% преимущественно из-за роста цен на продовольственные товары.
По мнению регулятора, данная тенденция обусловлена в основном подорожанием плодоовощной продукции, на которую приходится примерно половина прироста вышеуказанного показателя, а также продуктов питания животного происхождения.
Инфляция в РФ ускорилась до 8,38%