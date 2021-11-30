Путин оценил продовольственную инфляцию в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Продовольственная инфляция в России оценивается в 10%, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"Понимаем, что ряд граждан, по определенным группам разбитые, с низкими доходами все-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, испытывают трудности", – отметил Путин.

В связи с этим, по словам президента, власти будут выстраивать политику по урегулированию ситуации со скачками цен на продукты.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости увеличения производства продуктов питания на внутреннем рынке России. При этом, по его словам, власти уже адресно поддерживают производителей товаров, наиболее подверженных резким скачкам цен.

