Путин заявил о необходимости увеличения производства продуктов питания в РФ

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На внутреннем рынке России необходимо увеличить производство продуктов питания, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"Здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах, что увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке являются ключевыми критериями эффективности работы по этому направлению", – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, наиболее подверженных резким скачкам цен.

Ранее сообщалось, что производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать в будущем году на фоне новой концепции Расширенной ответственности производителей.

Ожидается, что себестоимость подскочит до 25% при запуске концепции РОП. Эксперты не исключают повышения нормативов утилизации упаковки до 100%. Также, по их мнению, может произойти индексация ставки экосбора для организаций, которые не берутся за переработку.

