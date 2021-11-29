Себестоимость производства продуктов может вырасти до 25% в РФ – СМИ

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Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать в будущем году на фоне новой концепции Расширенной ответственности производителей, сообщает газета "Ведомости".

Ожидается, что себестоимость производства подскочит до 25% при запуске концепции РОП. Эксперты не исключают повышения нормативов утилизации упаковки до 100%. Также, по их мнению, может произойти индексация ставки экосбора для организаций, которые не берутся за переработку.

Российские компании уже предупредили о вероятном повышении цен на бытовую технику. Они могут вырасти на 15% из-за нового запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгоценных металлов. Объясняется это тем, что бизнес на фоне запрета не сможет утилизировать свою продукцию по РОП и потребуется выплачивать экосбор.

Председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров рассказал, что рост цен на бытовую технику может составить 13–15%. Кроме того, на 11% подорожают электроинструменты, а на 9% – электроника.

Как пояснил специалист, рост цен будет связан с введением временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.