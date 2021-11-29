Россиян предупредили о подорожании бытовой техники на 15% в 2022 году – СМИ

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В России в следующем году может резко подорожать бытовая техника. Об этом сообщает газета "Известия".
Как предупредил в интервью изданию председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров, рост цен на бытовую технику может составить 13–15%. Кроме того, на 11% подорожают электроинструменты, а на 9% – электроника.
Как пояснил специалист, рост цен будет связан с введением временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.
В Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО "Руслом.ком") подтвердили данный прогноз. Организация составила отрицательный отзыв на проект постановления российского правительства.
Специалисты НСРО разъяснили, что после введения запрета производители потеряют возможность утилизировать отходы. В свою очередь, это обяжет их оплачивать экосбор.
Аналитики рынка отмечают, что в 2021 году цены на домашнюю электронику уже увеличились на 10-15%.
В Минпромторге и Минфине выступают за введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. В ведомствах выразили мнение, что российские предприятия готовы к переработке всего объема таких отходов, однако в данный момент испытывают сырьевой дефицит.
Ранее россиян предупредили о подорожании товаров до 20% к Новому году. По словам экономиста Марии Долговой, речь идет не только о продуктах питания, но и электронике.
Россиянам рассказали, какие товары подорожают к Новому году
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