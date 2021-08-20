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За год спрос на роботизированную технику в России вырос в два раза. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру".

Наибольший спрос на роботизированную бытовую технику и систему "умный дом" наблюдается в Москве. За год он увеличился на 200%. Отмечается, что чаще всего в июле 2021 года жители столицы покупали роботы-пылесосы и роботы-мойщики окон.



В Северной столице увеличились продажи системы "умный дом". Жители Санкт-Петербурга стали покупать ее в два раза чаще.

В топ товаров по России в категориях роботизированной техники также попали роботы-газонокосилки, умные розетки, датчики температуры, умные ИК-пульты, контроллеры шлагбаумов, выключатели дистанционного управления.

Руководитель пресс-службы компании "ВсеИнструменты.ру" Сергей Денисенко заявил, что причиной всплеска популярности роботизированной техники стала удаленка.

"Все понимают, что удаленка теперь останется с нами надолго. Поэтому на помощь в решении бытовых вопросов приходят роботы, которые могут поддерживать чистоту в доме, включать и выключать технику при необходимости и делать другие вещи, которые освобождают человека от таких забот", – отметил Денисенко.

Он добавил, что еще одним фактором роста спроса на товары из данных категорий стала доступность и удешевление технологий.

"Эта тенденция сохранится – люди будут освобождать свое время для работы, творчества, отдыха и перекладывать бытовые обязанности на роботов", – убежден Денисенко.

Накануне компания Tesla Inc анонсировала создание человекоподобного андроида. Робот-гуманоид Tesla Bot, предназначенный для помощи в быту, появится уже в 2022 году. Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании Вымпелком (торговая марка Билайн) Евгений Черешнев прокомментировал заявление Илона Маска. По словам эксперта, человекоподобные роботы могут поступить в масс-маркет уже через 5-7 лет.

