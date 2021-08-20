Маск анонсировал создание робота-гуманоида в 2022 году

Фото: youtube.com/Tesla

В будущем году будет создан робот-гуманоид под названием Tesla Bot, заявил американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает "Мир 24".

По его словам, робот будет ростом 172 сантиметра, а вес составит 57 килограммов. Вместо лица у него предусмотрен экран, на котором будет отображаться информация.

Маск пояснил, что конечности Tesla Bot оснастят 40 сервоприводами, а зрение обеспечат устройства, используемые при производстве машин Tesla.

Ранее Маск рассказал, что в скором времени электромобили Tesla появятся в России, Казахстане и других странах СНГ. Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.