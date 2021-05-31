Боевой дрон впервые самостоятельно атаковал человека

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Боевой дрон впервые самостоятельно выследил и атаковал живую цель. Об этом свидетельствует материал, опубликованный научным журналом New Scientist.

Речь идет о турецкой разработке Kurgu-2. Авторы со ссылкой на отчет группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии сообщают, что это произошло в рамках конфликта между силами ливийского правительства и Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. При этом дрон не получал никаких команд от человека. Информации о жертвах нет. Уточняется, что разработка турецкой военно-технической компании оснащена бомбой, которая взрывается при столкновении с целью.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. По его словам, появились не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах.

