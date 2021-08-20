Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Эксперт рассказал, когда появятся доступные по цене человекоподобные роботы. Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании Вымпелком (торговая марка Билайн) Евгений Черешнев прокомментировал РИА Новости анонс компания Tesla, заявив, что такие андроиды могут поступить в масс-маркет уже через 5–7 лет.

Накануне компания Tesla Inc анонсировала создание человекоподобного андроида. Робот-гуманоид Tesla Bot появится уже в 2022 году. Глава Tesla Илон Маск заявил, что новый робот будет использовать некоторые из устройств искусственного интеллекта, которые уже применяются в автомобилях компании. Рост андроида составит 172 сантиметра. Вес – 57 килограммов. В Tesla заявляют, что новый робот будет полезен в быту: он сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие повседневные команды.

Евгений Черешнев полагает, что в масс-маркет такие андроиды поступят уже в этом десятилетии.

"Если говорить про ботов, я считаю, что в течение двух–трех лет вполне могут появиться человекоподобные роботы, которые будут использоваться в быту.

Единственным препятствием для их массового распространения на первом этапе будет цена, но никаких технологических препон для развития этой ниши бизнеса нет. Если говорить о сроках появления доступных по цене ботов, то есть масс-маркета, – это горизонт пяти–семи лет", – заявил эксперт.

По мнению Черешнева, разработки в этой отрасли ведутся давно. С точки зрения технологий искусственного интеллекта разница между роботом-гуманоидом и машиной Tesla минимальна. Основное отличие будет лишь во внешней форме.

"ИИ может одинаково эффективно управлять разными типами манипуляторов: у машины – это колеса и подвеска, у бота – это механизированные руки и ноги", – пояснил вице-президент Вымпелком.

Эксперт полагает, что вопрос о том, будут ли человека окружать роботы-гуманоиды, помогающие в быту, уже не стоит. Сейчас все зависит от того, кто первым начнет монетизировать и внедрять подобные технологии.

По прогнозам Черешнева, массово применять беспилотные автомобили человечество начнет в течение 3–5 лет. Главная проблема сейчас не техническая, а юридическая: неизвестно, когда страховые компании будут готовы взять на себя новые риски, касающиеся поведения роботов на дорогах и в быту.

Ранее стало известно, что впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия", где представят андроида Robo-C, способного принять облик любого человека на Земле.