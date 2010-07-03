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Технологии

00:40

Они нас видят! Disney создала робота, который смотрит как человек

наука технологии

Исследователи из компании Disney Research создали робота, который смотрит как человек. Звучит это, может быть, не слишком интересно, но зато выглядит по-настоящему впечатляюще. Подробнее – в колонке нашего научного обозревателя Николая Гринько.

Несмотря на то что у робота нет искусственной кожи и даже полного тела, он выглядит намного более реалистичным и живым, чем любая другая человекоподобная машина. Все дело в движениях его глаз. Когда человек смотрит на какой-либо объект или собеседника, его глаза не остаются неподвижными: они моргают, меняют направление взгляда и постоянно совершают крохотные скачки, называемые саккадами.

Снимок с видео: YouTube/DisneyResearchHub

Инженеры Disney Research, Walt Disney Imagineering, робототехники Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и Калифорнийского технологического института научили андроида делать то же самое. В результате робот производит немного жутковатое впечатление, но отделаться от чувства, что это живое существо, невозможно.

Робот не просто копирует микромимику человека. Алгоритм его работы намного сложнее: встроенные камеры способны определять людей и предметы, расположенные перед ними, а также отслеживать лица, благодаря чему взгляд андроида фокусируется на глазах собеседника, даже если тот перемещается. Поскольку у представленного механизма есть грудная клетка, инженеры запрограммировали для нее имитацию дыхания, и это делает робота еще более похожим на человека.

Исследователи говорят, что это лишь первый шаг на пути к созданию фотореалистичных роботов следующих поколений, но они, конечно, слегка лукавят: шаг этот далеко не первый.


Во-первых, похожие на людей машины конструируют во многих странах мира – от России до Китая, а во-вторых, инженерам из Disney Research уже давно есть чем похвастаться. Они много лет производят аниматронных кукол для киноиндустрии и развлекательных парков и за это время смогли достичь невероятных высот.

Видео: YouTube/Inside the Magic

Пожалуй, самая впечатляющая их работа – аттракцион "Аватар" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона. В 2017 году в американском штате Флорида в парке Disney’s Animal Kingdom Theme Park был построен фантастический мир планеты Пандора. Среди парящих островов и флуоресцентных джунглей установлены роботы, изображающие обитателей планеты. Центральная фигура – шаманка Мо’ат. Она поет песню, активно жестикулируя и совершая магические пассы. Внутри нее скрыт невероятно сложный механизм, делающий ее жесты и мимику удивительно реалистичными.

Конечно, это всего лишь заранее запрограммированная последовательность движений, но для их выполнения пришлось установить внутри фигуры огромное количество электродвигателей и сервоприводов. Большая их часть расположена в голове куклы, они имитируют работу мимических мышц.

Видео: YouTube/TechCrunch

Обтянутые силиконовой кожей, эти тонкие механизмы позволяют добиться такой степени реалистичности, что шаманку крупным планом снимают в промороликах, приглашающих посетить аттракцион.

Видео: YouTube/Disney Parks

Остается открытым лишь вопрос: для чего вообще инженеры стремятся сделать роботов неотличимыми от людей? Есть множество правдоподобных версий: и чтобы люди не боялись машин, и чтобы нам было приятнее взаимодействовать с ними. Но ведь мы и так отлично взаимодействуем, например, с "бездушными" роботами-пылесосами и совсем не боимся их. Пожалуй, здесь имеет смысл спрашивать не "зачем", а "почему". Почему ученые строят человекоподобные и даже фотореалистичные машины? Вероятнее всего, единственным ответом будет: "Потому что могут". И с каждым годом они могут все больше, а значит, лет через 50 мы перестанем отличать роботов от людей. Хотя…

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Гринько Николай

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