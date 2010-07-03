Вылетели в трубу: Hyperloop Илона Маска перевез первых пассажиров

Недалеко от Лас-Вегаса компания Virgin Hyperloop провела первые испытания капсулы вакуумного поезда с пассажирами на борту. Был проведен тестовый заезд, во время которого капсула в тоннеле разогналась до скорости 172 километра в час. Внутри нее находилось два пассажира: технический директор компании Джош Гайгел и директор по пассажирскому опыту Сара Лучиан. Поездка прошла успешно, пассажиры остались довольны. Подробности – у нашего научного обозревателя Николая Гринько.





В 2013 году эксцентричный техномиллионер Илон Маск объявил, что приступает к разработке нового вида транспорта: вакуумного поезда. Его главная часть – это система труб и тоннелей, внутри которых почти нет воздуха. Поезда, движущиеся в таких трубах на магнитной подвеске, почти не будут испытывать сопротивления воздуха, благодаря чему их скорость может быть многократно увеличена: планируется, что такой транспорт будет передвигаться со скоростью до 1 200 километров в час, то есть в полтора-два раза быстрее современного самолета.

Если, например, соединить такой сетью города России, то поезд из Москвы во Владивосток будет идти всего 4 часа (сейчас самолеты преодолевают это расстояние за 8 часов), а дорога из столицы в Санкт-Петербург займет меньше получаса. По замыслу Hyperloop должен получать энергию от солнечных батарей и работать в режиме метрополитена, когда поезда идут постоянно и с небольшими интервалами.



Даже самые необычные проекты Илона Маска обычно реализуются, хоть и требуют на это больше времени, чем планировалось. Именно поэтому Hyperloop заинтересовал инвесторов: были заключены соглашения о строительстве линий в ОАЭ и Китае, а в Америке уже ведется строительство трассы между Балтимором и Вашингтоном. Реализацией Hyperloop занимаются несколько компаний, одна из которых – Virgin Hyperloop – построила свою первую тестовую трассу еще три года назад. Все это время компания тестировала различные варианты капсул, но заезды проводились без людей, теперь же по испытательной трассе прокатились первые пассажиры.

Конструкция капсулы XP-2 заметно отличается от финального варианта: пока в ней помещается всего 2 человека, а по проекту их должно быть 28. Но разница здесь только в размерах: технологии, применяющиеся на прототипе, будут использованы и в финальном варианте. Поскольку длина тестовой трассы всего полкилометра, во время испытаний капсула успела разогнаться только до 172 километров в час, после чего плавно затормозила и остановилась.



А теперь спустимся с небес на землю и перейдем от проектов к суровой действительности. В прошлом году российские эксперты решили подсчитать экономическую целесообразность строительства линии Hyperloop между Москвой и Санкт-Петербургом. Выяснилось, что стоить такая труба будет чуть больше 35 миллиардов долларов, это без учета выплат на отчуждение земли, экологических и прочих издержек. А для окупаемости такой трассы ее клиентами должны быть исключительно долларовые миллионеры, причем около 5% из них должны ездить в капсулах Hyperloop ежедневно.

Что ж, похоже, в ближайшие годы вакуумный транспорт у нас не появится. Впрочем, первые железные дороги тоже считались сумасбродной идеей и стоили невероятно дорого. Может быть, и "трубопроводные поезда" тоже когда-нибудь станут неотъемлемой частью мировой транспортной системы. И мы сможем пересекать континенты за считанные часы, посмотрев в пути пару эпизодов свежего сериала. Думаем, что это вполне может стать реальностью лет через тридцать, если, конечно, за это время проект Hyperloop не вылетит в трубу. Хотя…

