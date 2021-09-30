В России увеличился спрос на предыдущие модели iPhone

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В России старт продаж iPhone 13 спровоцировал увеличение спроса на предыдущие модели, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Авито".

Так, с момента начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 увеличился на 15%, а на Pro-версию – на 26%. Спрос на смартфон iPhone 11 Pro Max вырос на 32%.

В ходе исследования также выяснилось, что линейка iPhone 12 более популярна у пользователей, чем модели 2019 года. В конце сентября спрос на iPhone 12 вырос на 36%, на iPhone 12 Pro – на 32%, а на iPhone 12 Pro Max – на 46%.

Руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито" Павел Комаров рассказал, что после начала продаж iPhone 13 наблюдается рост спроса на две предшествующие линейки смартфонов от Apple.

iPhone 13 поступили в продажу в России в сентябре. У фирменных магазинов Apple выстроилась очередь из покупателей.

В нынешнем году американская компания представила четыре устройства в модельном ряду iPhone 13 – обычную версию, а также модели mini, Pro и Pro Max.

24 сентября стало известно, что компания Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых моделей телефонов и планшетов.

По словам специалистов, оно включает в себя ряд значительных изменений и улучшений безопасности. Так, обновление доступно и рекомендовано для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также для iPod touch шестого поколения.

