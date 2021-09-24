Apple выпустила обновление для старых моделей смартфонов и планшетов

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Компания Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых моделей телефонов и планшетов. По словам специалистов, оно включает в себя ряд значительных изменений и улучшений безопасности. Об этом сообщает 9to5mac.

Уточняется, что обновление доступно и рекомендовано для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также для iPod touch шестого поколения. Эти устройства не поддерживают вышедший в 2019 году iOS 13.

Для установки обновления необходимо зайти в настройки устройства и запустить апдейт.

До этого сообщалось о старте продаж новых iPhone 13. Известно, что стоимость новой модели стартует от 79,9 тысячи рублей. При этом за iPhone 13 Pro придется отдать 99,99 тысячи.

Кроме того, цена iPhone 13 mini начинается от 69,99 тысячи рублей, а iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тысячи.

