Покупательница iPhone рассказала, что 13 лет приобретает новые модели в день старта продаж

11:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый покупатель новой модели iPhone на Тверской улице в Москве рассказал РИА Новости, что место в очереди ему уступила подруга.
"Она сделала мне огромный подарок, очень сильно выручила меня. Мы взяли для всей семьи три телефона – для мамы, супруги и для меня. Она уступила очередь, теперь стоит себе за телефоном, ей огромное спасибо", – сообщил первый покупатель новой модели iPhone Иван на выходе из магазина.
В свою очередь, девушка, уступившая другу очередь, призналась, что для нее важно быть в числе первых покупателей смартфона, потому что она любит быть первой во всем.
"Не могу сказать, что есть хуже, есть лучше, мы, наверное, привыкли уже все. Samsung, Android – это не для меня", – пояснила она.
Девушка планирует приобрести два телефона: графитового и бело-золотого цветов.
Другая покупательница рассказала РИА Новости, что приходит за новинками в день продаж уже 13 лет.
Женщина пояснила, что для нее покупка новой модели iPhone – это приключение. С каждым годом день старта продаж для нее становится все счастливее.
"Потому что друзья с тобой. Я не фанат, мне просто нравится что-нибудь новенькое", – пояснила покупательница.
Еще две женщины, стоящие в очереди к магазину, рассказали, что хотят оказаться в числе первых покупателей, потому что считают, что им может не хватить нужных моделей.
Вместе с тем многие люди, стоящие в очереди, рассчитывают в дальнейшем продать место.
В пятницу, 24 сентября, в России стартовали продажи новых iPhone 13. Очередь возле re:Store начала выстраиваться еще ночью.
Как сообщают СМИ, первые желающие купить новый iPhone 13 подошли к магазину в 01:00. А к 08:00 перед магазином выстроилась очередь из более чем 30 человек.
У магазина Apple на Тверской выстроилась очередь за новыми iPhone
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