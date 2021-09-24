В России стартовали продажи новых iPhone 13

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Фото: apple.com
В России в пятницу, 24 сентября, начались продажи новых iPhone 13. Информация об этом приводится на сайте магазина Apple.
Известно, что стоимость новой модели стартует от 79,9 тысячи рублей. При этом за iPhone 13 Pro придется отдать 99,99 тысячи.
Кроме того, цена iPhone 13 mini начинается от 69,99 тысячи рублей, а iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тысячи.
14 сентября Apple провела презентацию, на которой представила iPhone 13, в модельном ряду которого будут четыре версии – стандартная, mini, Pro и Pro Max. В новинках улучшены камеры, а также время автономной работы.
Кроме того, были представлены два новых iPad: улучшения получили как базовая модель, так и мини-версия.
Позднее стало известно, что на коробке iPhone 13 не будет упаковочной пленки. Так в компании Apple решили показать нацеленность на сокращение использования пластика.
Apple сняла с продажи популярные модели iPhone
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