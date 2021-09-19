На коробке iPhone 13 не будет упаковочной пленки

Фото: apple.com

Компания Apple откажется от использования пленки при упаковке iPhone 13. Данное решение, как передает портал Gizchina, нацелено на снижение использования пластика.

В Apple считают, что новая экологическая инициатива позволит снизить объемы пластика примерно на 600 тонн. В компании не уточнили, за какой срок будет достигнута данная экономия.

Для распаковки новых iPhone потребуется оторвать защитную наклейку-пломбу. Именно она будет скреплять две части коробки вместе.

iPhone 13 был представлен 14 сентября 2021 года. В модельном ряду будет четыре версии устройства – стандартное, mini, Pro и Pro Max. В новинках улучшены камеры, а также время автономной работы.

В Apple ранее отказались от зарядного блока в комплекте с моделями iPhone 12. В коробке не оказалось и проводных наушников. Представители компании объяснили данное решение заботой об экологии.