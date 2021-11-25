Российские ресторанные сети поднимут цены до 15% в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В следующем году российские сетевые заведения общепита планируют увеличить цены на позиции в меню в пределах 15%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей ресторанного бизнеса.
Речь идет в том числе о "Шоколаднице", сети Black Star Burger и заведениях Novikov Group. Пока участники рынка говорят о возможном поднятии цен на 5–10%, однако не исключают и роста в 15%. В каждом конкретном случает степень подорожания будет зависеть от самих блюд. Кроме того, процесс не будет одномоментным.
В качестве причин данной меры предприниматели называют инфляцию и вызванный ей рост цен на продукты и логистические услуги.
Между тем гендиректор компании "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров уверен, что даже поднятие цен на 10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала прошлого года. Он полагает, что рестораны и кафе неизбежно столкнутся с падением выручки.
Так, представители отрасли отмечают, что сильно подорожали изначально недешевые ингредиенты: морепродукты – на 25%, а мясо – на 15%. В сети семейных кафе "Андерсон" сообщают о росте стоимости шоколада на 120%, малины – на 65%, а сливочного масла – на 40%.
Справиться со сложившейся ситуацией компании пытаются не только повышением цен, но и открытием заведений малого формата. Таким образом они ожидают увеличить число продаж в сегменте навынос.
Ранее стало известно, что цена красной икры обновила исторический максимум, превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм в октябре текущего года. В 2000 году за килограмм данного продукта просили 672,2 рубля, что в 7,4 раза меньше нынешней цены. Только за последний год прирост в стоимости составил 30%.
Россиянам рассказали, какие продукты подорожают в ближайшее время
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