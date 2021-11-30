На фоне роста инфляции россияне стали активнее покупать шубы и украшения

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На фоне роста инфляции россияне начали активнее покупать предметы роскоши, технику и ювелирные украшения. Об этом на форуме "Россия зовет!" рассказала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

"Такая противоречивая динамика. То есть, с одной стороны, на то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением", – цитирует Бакальчук РБК.

Она считает, что граждане прибегают к простым способам сохранения накоплений, так как не знают других методов.

Ранее в Банке России заявили, что годовая инфляция в России в октябре достигла 8,13% преимущественно из-за роста цен на продовольственные товары.

По мнению регулятора, данная тенденция обусловлена в основном подорожанием плодоовощной продукции, на которую приходится примерно половина прироста вышеуказанного показателя, а также продуктов питания животного происхождения.

