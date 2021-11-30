Путин назвал причины роста цен в мире

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Рост цен в мире вызван целым комплексом причин. На это в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" обратил внимание Владимир Путин.
Он отметил, что в результате сложившейся ситуации цепочки поставок оказались разорваны.
"В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги в сфере туризма, транспорта, общественного питания просел и сместился в сторону товаров. При этом ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх", – пояснил Путин.
По словам президента, риски увеличения цен на продовольствие в мире продолжают расти. Ощущается это и в России.
"Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", – отметил Путин.
Он подчеркнул, что рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски в мире сохраняются. Связано это, по мнению главы РФ, во многом с чрезвычайно мягкой бюджетной политикой, наблюдаемой в ряде развитых стран.
Ранее глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что цены на продукты в России растут вдвое быстрее, чем планировали в Центробанке. По ее словам, продовольственная инфляция превысила 10%.
Причина, по мнению Набиуллиной, кроется в том, что из-за пандемии многие предприятия были вынуждены временно перестать работать, а спрос на разные товары, наоборот, вырос.
По словам главы Центробанка, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают в итоге самые незащищенные группы населения.
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