Путин назвал причины роста цен в мире

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Рост цен в мире вызван целым комплексом причин. На это в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" обратил внимание Владимир Путин.

Он отметил, что в результате сложившейся ситуации цепочки поставок оказались разорваны.

"В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги в сфере туризма, транспорта, общественного питания просел и сместился в сторону товаров. При этом ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх", – пояснил Путин.

По словам президента, риски увеличения цен на продовольствие в мире продолжают расти. Ощущается это и в России.

"Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски в мире сохраняются. Связано это, по мнению главы РФ, во многом с чрезвычайно мягкой бюджетной политикой, наблюдаемой в ряде развитых стран.

Ранее глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что цены на продукты в России растут вдвое быстрее, чем планировали в Центробанке. По ее словам, продовольственная инфляция превысила 10%.

Причина, по мнению Набиуллиной, кроется в том, что из-за пандемии многие предприятия были вынуждены временно перестать работать, а спрос на разные товары, наоборот, вырос.

По словам главы Центробанка, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают в итоге самые незащищенные группы населения.