Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная – уже, к сожалению, двузначная", – сказала Набиуллина.
По словам главы Центробанка, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают в итоге самые незащищенные группы населения.
"Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь", – пояснила Набиуллина.
Она добавила, что на высокий рост цен на продукты питания повлияли сразу несколько факторов: и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, вызванное сокращением числа приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.
Глава Центробанка также напомнила, что, по прогнозу ЦБ, в следующем году инфляция приблизится к цели, составив 4–4,5%. Ключевая ставка при этом будет находиться в диапазоне 7,3–8,3%.
"Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции", – заключила Набиуллина, подчеркнув, что проводимая Банком России политика будет не сдерживать экономическую активность, а способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста.
Ранее Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей, делая их беднее. И именно по этой причине Центробанк должен был вмешаться в ситуацию.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Набиуллиной, заявил, что приоритетом властей остается снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4%.
Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений
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