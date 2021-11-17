Эксперт рассказал, как привычки россиян в пандемию влияют на инфляцию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Формирование новых привычек потребления и поведения россиян во время пандемии приводит к ускорению инфляции, заявил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.
"Хороший пример – ситуация в строительном сегменте России. На фоне пандемии резко возросло потребление онлайн, и это подразумевает увеличение числа курьеров, которые получают больше, чем строители. Сейчас идет перелив рабочей силы из строительного сегмента в этот сегмент. Компании, конкурируя за этот труд, вынуждены увеличивать зарплату", – приводит его слова РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что такая проблема не является глобальной. Однако возвращение привычек россиян может отличаться от возвращения к привычной жизни после пандемии.
По словам Струченевского, с инфляцией борется Центробанк РФ путем повышения ключевой ставки. Данное решение не оказывает влияния на глобальные процессы, но меняет внутренние.
"Сейчас растут автокредиты двузначными цифрами – это реакция на низкие ставки, которые повышают спрос. Схожие процессы наблюдались в 2015 году – рублевые цены на автомобили из-за девальвации выросли чуть ли не 2 раза. Но тогда спрос был низкий из-за высоких кредитных ставок – было скукоживание кредитного портфеля", – пояснил эксперт.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей и делает их беднее. Именно по этой причине Центробанк должен был вмешаться в ситуацию, считает она.
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%
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