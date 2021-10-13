Дмитрий Песков рассказал о сдерживании инфляции

Инфляция в России могла быть больше. Но ее удается амортизировать, благодаря мерам, которые принимают правительство и Центробанк. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Он отметил, что внешние и внутренние факторы серьезно давят на ситуацию. Правительство четко фиксирует тенденцию по росту цен. Но быть абсолютно свободными от негативных последствий невозможно.

Накануне на встрече с депутатами Госдумы нового созыва Владимир Путин сообщил, что инфляция в России в этом году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.