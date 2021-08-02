Тетя оформит опеку над сиротой из Краснодара, чья семья умерла от COVID-19

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Опеку над девочкой, которая осталась сиротой после смерти родителей и бабушки, оформит ее тетя. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены семьи девочки скончались с разницей в несколько дней. Ранее в СМИ появились сообщения, что причиной смерти родственников стала прививка от коронавируса. По данному факту была организована проверка.

Известно, что родители и бабушка ребенка страдали от тяжелых заболеваний, а также заразились COVID-19 после введения первого компонента вакцины.

Сейчас тетя девочки готовит все необходимые документы для оформления постоянной опеки. Ребенок уже находится у нее.

Ранее главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко развеял популярный миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации. Врач назвал подобные утверждения спекуляцией антиваксеров.