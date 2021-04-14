В Литве пенсионер умер сразу после введения второй дозы вакцины Moderna – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожилой мужчина скончался в поликлинике в Литве сразу после введения второй дозы вакцины Moderna. Об этом передает национальное радио страны LRT.
Известно, что инцидент случился в городе Клайпеда. Скончавшемуся мужчине было 78 лет. В момент поступления в поликлинику он чувствовал себя хорошо.
"Мы просто не можем представить причину и подождем расследования, мы наблюдаем, но думаем, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов", – заявила главврач поликлиники Лорета Венцкене.
Пациента пытались реанимировать, но не спасли. Главврач отметила, что смерть мужчины не была вызвана тромбоэмболией или анафилактической реакцией.
Венцкене добавила, что скончавшийся не имел хронических заболеваний.
Вакцинация от коронавируса проходит в Литве с 27 декабря 2020 года. На данный момент прививку получили 492,69 тысячи граждан (17,63% населения).
Ранее в одной из больниц в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после прививки от коронавируса. Сообщалось, что он неожиданно упал в приемной. Врачи попытались оказать пациенту помощь, однако спасти его не удалось.
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