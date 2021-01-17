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В мире

15:20

Паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer

за рубежом медицина

Фото: AP Photo/Ronald Zak

Паралич лицевого нерва случился у 13 жителей Израиля после получения ими первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает издание "Едиот Ахронот".

"Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше", – говорится в издании.

По словам одного из вакцинированных, странные ощущения на подбородке и во рту он почувствовал спустя несколько минут после получения прививки.

"По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", – признался мужчина.

В Минздраве рекомендовали отсрочить введение второй прививки до тех пор, пока симптомы не уйдут. При этом врачи не уверены в целесообразности завершения процесса вакцинации в таких случаях.

Ранее после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии умерли 23 человека. Скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги.

Также сообщалось о смерти еще 10 пациентов после вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech в Германии.

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