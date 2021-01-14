В Германии умерли 10 человек после прививки вакциной Pfizer и BioNTech

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Специалисты Института Пауля Эриха проверяют обстоятельства смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии, тогда их будет десять. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении", – сказал глава отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски.

Он подчеркнул, что на основании имеющихся данных они полагают, что пациенты скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией. По словам специалиста, скончавшимся было от 79 до 93 лет.

Келлер-Станиславски уточнил, что прививку от коронавируса им сделали, поскольку они находились в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Смерть пациентов наступила после вакцинации в промежуток от нескольких часов до четырех дней.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что вакцина компании Pfizer и другие иностранные препараты могут быть допущены к применению в России после их официальной регистрации.

