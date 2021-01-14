Росздравнадзор допускает возможность регистрации в РФ вакцины от Pfizer

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что вакцина от COVID-19 разработки компании Pfizer и другие иностранные препараты могут быть допущены к применению в России после их официальной регистрации, сообщает ТАСС.

"Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы – появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких", – заявила Самойлова.

Ранее в Росздравнадзоре заявили о незаконности применения в России вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech и других незарегистрированных иностранных вакцин после сообщений о возможности принять вакцину от Pfizer в израильской клинике Hadassah в Сколкове.

До этого руководство Pfizer сообщало о намерении компании искать возможности для подачи заявки на регистрацию своей вакцины против коронавируса в РФ.

Вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России 15 декабря. В настоящее время для прививки в РФ доступен лишь отечественный препарат "Спутник V", созданный на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.