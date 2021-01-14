Росздравнадзор счел незаконным применение вакцины Pfizer в России

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В Росздравнадзоре заявили о незаконности применения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, как и других препаратов, которые не зарегистрированы на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что такое правило в том числе касается и международного медицинского кластера в Сколково.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала о возможности принять вакцину, разработанную американской фармкампанией и немецким стартапом, в израильской клинике Hadassah в подмосковном Сколково.

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от Pfizer и BioNTech в список для экстренного использования. 12 декабря использование прививки производства одобрили в Соединенных Штатах.

В России препарат пока не зарегистрирован, однако в Pfizer заявили, что компания будет рассматривать возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в стране.

Вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России 15 декабря. В настоящее время для прививки в РФ доступен лишь отечественный препарат "Спутник V", созданный на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.