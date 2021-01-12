Pfizer может зарегистрировать вакцину от коронавируса в России

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Pfizer будет рассматривать возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в РФ. Об этом рассказали представители компании, передает ТАСС.

Как отметили в Pfizer, организация сотрудничает с международными компаниям и правительствами по всему миру. В дальнейшем власти могут предоставить доступ к вакцине от коронавируса наиболее нуждающимся категориям населения.

"Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования. 12 декабря использование прививки производства одобрили в Соединенных Штатах.

За последние сутки в России выявили 22 934 новых случая коронавируса. На Москву пришелся 5 001 случай, на Санкт-Петербург – 2 731, на Московскую область – 1 083.