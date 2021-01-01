ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что включение вакцины в список позволит Детскому фонду ООН (UNICEF) и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

12 декабря использование прививки производства Pfizer одобрили в США. Глава государства Дональд Трамп назвал это одним из величайших научных достижений в истории.

Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что пандемию COVID-19 удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. Он отметил, что к апрелю следующего года ситуация с коронавирусом кардинально изменится.