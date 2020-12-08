90-летняя британка первой в мире привилась вакциной Pfizer и BioNTech

Фото: ТАСС/Jacob King/PA

90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан первой в мире привилась вакциной от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech вне клинических испытаний, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что женщина получила вакцину в 6:30 утра по местному времени (9:30 мск) в университетской больнице города Ковентри.

Кинан поблагодарила врачей и заявила, что прививка стала лучшим подарком на день рождения из всех, какие она только могла получить.

Ранее вакцину фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса одобрили для применения в Великобритании. 2 декабря соответствующую рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) приняло правительство.