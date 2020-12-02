Вакцину от коронавируса "Спутник V" представят в ООН

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проведет презентацию вакцины "Спутник V" в ООН, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, онлайн-мероприятие состоится в среду, 2 декабря в рамках 31-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи.

В сентябре Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи, Ассамблеи предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Ранее стало известно, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.

Российским препаратом от коронавируса также заинтересованы в Турции и Сербии.