Пандемию получится взять под контроль к концу лета 2021 года – глава BioNTech

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Пандемию коронавирусной инфекции получится взять под контроль к концу будущего лета. Таким прогнозом поделился гендиректор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин в эфире Fox News.

BioNTech создала вакцину от коронавируса вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

"Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность", – заявил Шахин. По его словам, станет возможным взять под контроль вирус к концу лета 2021 года.

Шахин считает, что уже к апрелю благодаря вакцинации ситуация в борьбе с вирусом кардинально изменится.

Ранее в США одобрили вакцину Pfizer от коронавируса. Это первый препарат, который получил разрешение в Соединенных Штатах.

Кроме того, вирусолог перечислил способы победить коронавирус. Другим направлением, которому нужно уделить внимание, Александр Чепурнов назвал создание химиотерапевтических препаратов.