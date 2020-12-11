Вирусолог перечислил способы победить коронавирус

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Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что для успешной борьбы с COVID-19 нужно понимать, что ему еще можно противопоставить. В интервью радио Sputnik специалист перечислил способы победить коронавирус.

По его словам, для начала надо разобраться в причинах устойчивости некоторых людей к вирусу.

"Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей", – заявил он.

Другим направлением, которому нужно уделить внимание, вирусолог назвал создание химиотерапевтических препаратов. "Целый ряд препаратов, которые начали выпускать, во-первых, все-таки не стопроцентные, во-вторых, достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью", – сказал он.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.